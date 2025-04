Mãe que não queria filha envolvida em facção termina morta e polícia prende adolescente de 16 anos

Uma adolescente de 16 anos é acusada pelo assassinato da própria mãe em Santa Cruz Cabrália, no Nordeste.

ANÚNCIO

De acordo com o portal Bahia Notícias, ao menos três investigados seguem procurados pelo homicídio de Yane Soares Matos, de 44 anos, morta a tiros na última segunda-feira (21) dentro de casa.

A Polícia Civil, ouviu durante o depoimento da jovem que ela faz parte de uma facção criminosa e que a motivação do homicídio decorreu de dívidas oriundas do tráfico e da resistência da vítima em aceitar a participação da filha no esquema criminoso, tendo, inclusive, ameaçado denunciar os integrantes da quadrilha.

A adolescente agora está em internação provisória e segue à disposição da Vara da Infância e da Juventude. Também foi solicitado pedido de prisão temporária dos outros três acusados.

Leia mais:

Pai deixa filha de apenas 3 anos com faca cravada no pescoço

Jovem que afirma ser Madeleine McCann continua presa e detalhes dos crimes são revelados em julgamento

ANÚNCIO

Menino de 10 anos sai de palestra escolar sobre abuso sexual e denuncia padrinho por estupro

Canonização de Carlo Acutis está suspensa; veja a relação do santo millennial com Papa Franscisco

Papa Francisco mudou os rituais fúnebres antes de sua morte para deixar uma mensagem aos fiéis