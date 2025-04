Mãe de crianças mortas por ovo de Páscoa envenenado fala sobre perda dos filhos

Mirian Lira Rocha, de 32 anos, mãe das dos dois irmãos que morreram após ingerirem um ovo de Páscoa envenenado no Maranhão, falou sobre a morte dos filhos em entrevista à TV Globo nesta quarta-feira (23).

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Itatiaia, ela teve alta do hospital e clamou por justiça por Evelyn Fernanda, de 13 anos, e Luís Fernando, de sete, que comeram com ela o chocolate e passaram mal.

“Estou tentando digerir aos poucos. É muita informação ainda. Daqui pra frente não tenho nem um pouco de noção de como vai ser. Só quero que tenha justiça, porque foram os meus dois filhos. Só peço justiça”, enfatizou.

Após deixar a UTI, onde precisou ser intubada, ela foi liberada para ir ao velório e enterro da filha nesta quarta.

A principal suspeita de ter enviado o ovo de chocolate envenenado e ocasionado as mortes é Jordélia Pereira Barbosa. Ela foi presa em flagrante no dia da morte de Luís Fernando e nega ter cometido o crime.

Jordélia é ex-mulher do namorado de Mirian e pode ter cometido o crime por ciúmes ou para cometer vingança contra o ex. Mirian já tinha sido ameaçada por ela anteriormente.

Amostras dos ovos foram levadas para análise no Instituto de Criminalística, e o resultado deve ser entregue em até dez dias. A perícia pediu, ainda, coleta de sangue das vítimas e dos produtos encontrados com a suspeita.

ANÚNCIO

Leia mais:

Pai deixa filha de apenas 3 anos com faca cravada no pescoço

Jovem que afirma ser Madeleine McCann continua presa e detalhes dos crimes são revelados em julgamento

Menino de 10 anos sai de palestra escolar sobre abuso sexual e denuncia padrinho por estupro

Canonização de Carlo Acutis está suspensa; veja a relação do santo millennial com Papa Franscisco

Papa Francisco mudou os rituais fúnebres antes de sua morte para deixar uma mensagem aos fiéis