Homem viraliza vídeo debochando ao lado de mulheres e esposa coloca fogo em casa, carro e empresa

Uma mulher incendiou a casa e a empresa do marido depois de ver um vídeo do marido com outras mulheres em Santa Inês, no Maranhão, na última de terça-feira (22). O caso se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o portal de notícias Meio News, a mulher tomou esta atitude depois de ver uma gravação do companheiro ostentando luxo nas redes sociais ao lado de mulheres.

Nas imagens, o homem chega a debochar da rotina de trabalho dizendo: “Quem trabalha na segunda, ou é liso ou é desorganizado”, enquanto posa ao lado de garotas.

Ao descobrir o vídeo, testemunhas viram a mulher ateando fogo nos imóveis e no carro e uma caminhonete, enquanto gritava frases de revolta.

O incêndio se alastrou rapidamente e a situação só foi controlada com a chegada do Corpo de Bombeiros, que atuou para evitar que o fogo se propagasse para outras áreas.

A suspeita foi detida pelo próprio ex-companheiro até a chegada da Polícia Militar e depois conduzida para a delegacia local para prestar depoimento.

