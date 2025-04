Briga pela guarda dos filhos termina com faca cravada nas costas de pai e ex-cunhado seria responsável pelo crime

(Imagem Ilustração - Divulgação Polícia Militar do Paraná)

Um homem, de 29 anos, foi esfaqueado nas costas durante uma briga familiar relacionada à guarda dos três filhos, nesta terça-feira (22).

Como detalhado pelo site Banda B, o caso aconteceu em Curitiba (PR). O autor do crime — ex-cunhado da vítima — foi preso em flagrante.

Segundo relato, o ataque contra a vítima aconteceu dois dias após ele se envolver em uma discussão com a ex-mulher sobre a guarda dos filhos.

Durante a confusão registrada em uma avenida, o suspeito cravou uma faca nas costas da vítima.

Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local no horário do crime e realizou a prisão de forma imediata, apesar de uma tentativa de fuga.

Rapidamente, o homem foi socorrido e encaminhado ao hospital

Ainda de acordo com as informações, a identidade do suspeito não foi divulgada. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Com informações do site Banda B