Pai deixa filha de apenas 3 anos com faca cravada no pescoço

Uma menina de 3 anos foi esfaqueada pelo próprio pai, de 26 anos, em Vitorino, no Paraná, na última segunda-feira (21).

De acordo com o portal de notícias Top Midia News, o crime teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento por parte do agressor, que tentou matar a filha em um claro caso de tentativa de feminicídio.

A criança foi atingida no pescoço, onde a faca chegou a ficar cravada, exigindo uma cirurgia de emergência. Ela permanece na UTI, em estado grave, mas estável.

Após o ataque, o homem fugiu e se escondeu em uma área de mata. Ele foi localizado no mesmo dia e preso pela Polícia Militar do Paraná, com apoio de denúncias feitas por moradores da região.

O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio e o homem deve responder por crime hediondo.

