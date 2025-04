Milei irá viajar para o Vaticano para se despedir do Papa Franscisco?

Javier Milei, o presidente da Argentina, viajará nas próximas horas ao Vaticano para assistir ao funeral do Papa Francisco, primeiro pontífice argentino, falecido nesta madrugada aos 88 anos.

De acordo com o portal de noticias El Diario del Fin del Mundo, o mandatário participará da cerimônia fúnebre em Roma e encabeçará a delegação argentina que prestará homenagem ao religioso.

Se não houver data confirmada, estima-se que a viagem será realizada no dia 23 de abril, com motivos da cerimônia de despedida do Sumo Pontífice.

As desculpas de Milei

Com a morte de Franscisco, voltou a viralizar nas redes sociais um registro em que o presidente Milei, o atacou fortemente.

Como detalhado pela rádio ADN, em 2023, durante a campanha presidencial, Milei chamou o papa de “imbecil” por defender a justiça social.

“A inveja era um pecado capital. Deveríamos informar ao imbecil, àquele em Roma que defende a justiça social, que isso é roubo e vai contra os mandamentos”, disse ele em uma entrevista na televisão.

Na mesma aparição, o então candidato foi ainda mais longe: “O Papa é o representante do mal na Terra.” “Você sabia que o Papa promove o comunismo?”, ele disse. Relembre:

Após pedir desculpas sobre as declarações, Milei hoje usou suas redes sociais para fazer um comunicado após a notícia do falecimento do Papa.

“Com profunda tristeza que soube nesta triste manhã que o Papa Francisco, Jorge Bergoglio, faleceu hoje e agora descansa em paz. Apesar das diferenças que hoje parecem pequenas, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim. Como Presidente, como argentino e, fundamentalmente, como homem de fé, despeço-me do Santo Padre e estou ao lado de todos nós que hoje lidamos com esta triste notícia”, escreveu.

O Governo Nacional decretou também sete dias de duelo pela morte do Papa, durante os quais as bandeiras permanecerão a meio mastro em todo o país.