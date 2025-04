Menino de 10 anos sai de palestra escolar sobre abuso sexual e denuncia padrinho por estupro

Mais uma palestra escolar levou uma criança a denunciar crimes sexuais. Desta vez, um menino de 10 anos procurou sozinha à delegacia para relatar os abusos sexuais praticados pelo padrinho.

De acordo com o portal de notícias Ver o Fato, após a denúncia, um homem de 61 anos foi preso em Barcelos, no interior do Amazonas acusado de estupro de vulnerável contra o próprio afilhado.

Segundo o delegado Marcos Antônio Ramos, titular da 75ª DIP, o menino buscou ajuda com coragem e a motivação aconteceu depois que ele viu uma palestra sobre crimes sexuais contra crianças e adolescentes, promovida pelo Conselho Tutelar do município em sua escola.

“O caso nos chamou atenção pela bravura da vítima, em comparecer à delegacia sozinha para denunciar o autor. A criança contou que, antes de ir até a delegacia, tinha acabado de ser abusada sexualmente pelo padrinho. Ela contou, também, que o crime tinha ocorrido outras vezes”, relatou Ramos.

A Polícia Civil agiu com rapidez após receber o relato da vítima e localizou o acusado, efetuando sua prisão em flagrante em preventiva.

Em depoimento, a avó da criança, com quem ela reside, afirmou desconhecer os abusos. O acusado é professor e tem contato direto com o público infantojuvenil.

Ele agora responderá judicialmente pelo crime de estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

