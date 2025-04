Homem mata companheira com mata-leão após voltar de culto e é preso em flagrante

Uma mulher de 33 anos morreu após ser estrangulada com um mata-leão pelo companheiro. O caso aconteceu, no Domingo de Páscoa, em Minas Gerais.

Como detalhado pelo site Sucesso FM, o homem, de 38 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar de Uberlândia, a enteada da vítima (que é filha do agressor) contou que voltava de um culto com o pai quando encontrou a madrasta chorando.

O homem entrou no quarto com a companheira, enquanto a adolescente foi tomar banho.

Pouco depois, ela ouviu uma forte discussão e, em meio aos gritos, o pai pediu que ela abrisse a porta do banheiro, dizendo que poderia ser morto.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao abrir, a jovem viu o pai entrando no cômodo, enquanto a mulher estava com uma faca na mão.

Saindo do banheiro, a discussão continuou e a adolescente relatou que a madrasta ainda segurava a faca quando o pai aplicou o golpe. Ele pediu que a filha retirasse a arma. Após obedecer, a jovem saiu da casa e foi até a residência da avó, sem, supostamente, saber o desfecho.

Mais tarde, o filho da vítima encontrou a mãe caída na cozinha. Ela foi socorrida, mas não resistiu.

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado pela polícia e seguirá em investigação, para confirmar as versões.

Com informações do site Sucesso FM