Homem é preso suspeito de sequestrar criança de 10 anos para cobrar dívida do pai dela

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de sequestrar uma criança de 10 anos para cobrar uma dívida de R$ 3,5 mil do pai dela, em Goiás.

Como detalhado pelo site G1, a criança conseguiu escapar do autor e saltar do veículo no meio da rua.

Segundo a Polícia Militar, o valor da dívida é referente a uma venda de rodas de carro.

Com isso, ele tentou raptar a criança como condição para recebimento do valor atrasado.

A irmã do menino contou à polícia que a família não tinha conhecimento da dívida do pai.

A jovem disse ainda que o suspeito foi até à casa para pegar as rodas de volta.

Assim que percebeu que os objetos não estavam no local, ele agarrou a criança pela camisa e a levou à força para o carro dele.

Felizmente, a vítima conseguiu fugir e o autor vai responder por sequestro qualificado.

Ainda de acordo com as informações, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Com informações do site Sucesso FM