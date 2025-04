Homem é mordido por pitbull do vizinho após tentar salvar o próprio cachorro de ataque

Paramedics at work with an ambulance

Em um novo caso, um ataque de um cão da raça pitbull deixou um homem de 38 anos ferido nesta segunda-feira (21), no município de Curitibano, em Santa Catarina.

ANÚNCIO

Segundo informações da Polícia Militar, o cão teria escapado da casa vizinha, invadido a propriedade e atacado o cachorro da vítima, que estava no pátio.

Como detalhado pelo site ND Mais, ao tentar separar os animais, o morador acabou sendo mordido pelo pitbull no braço esquerdo, sofrendo ferimentos.

Com o auxílio de outros vizinhos, o pitbull foi contido e amarrado. O tutor do cão não estava em casa no momento do incidente.

O Corpo de Bombeiros Militar prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência classificando o caso como uma infração de natureza culposa, sem intenção de ferir, mas com claro descuido na guarda do animal.

Com informações do site ND Mais