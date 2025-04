Papa Francisco mudou os rituais fúnebres antes de sua morte para deixar uma mensagem aos fiéis

Antes de sua morte, o Papa Francisco deu um passo histórico na maneira como os líderes da Igreja Católica se despedem e fez uma mudança no ritual do funeral papal, onde o pontífice argentino transformou um dos atos mais solenes do Vaticano para refletir uma Igreja mais humilde e acessível.

ANÚNCIO

De acordo com o Publimetro, o novo texto litúrgico, conhecido como Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, marca um antes e um depois, pois a morte do Papa será confirmada na capela e não em seus aposentos privados, e o corpo será colocado diretamente no caixão, sem passar por protocolos complexos.

Além disso, a imponente estrutura do catafalco desaparece para exibição pública , aproximando simbolicamente o pontífice de seu povo até o fim.

Uma das mudanças mais significativas é a eliminação do antigo protocolo dos três caixões (cipreste, chumbo e carvalho), símbolo que durante séculos representou hierarquia e poder.

Em vez disso, haverá um único caixão, como um gesto de simplicidade e coerência com a mensagem de humildade que Francisco promoveu desde o início de seu pontificado.

Outro novo acontecimento é que, pela primeira vez, é oficialmente contemplado que um Papa possa ser enterrado fora da Basílica de São Pedro.

O Sumo Pontífice expressou seu desejo de descansar na Basílica de Santa Maria Maggiore, lugar que visitava regularmente por devoção à Virgem.

ANÚNCIO

“A renovação desses ritos busca garantir que o funeral do Bispo de Roma reflita a fé em Cristo ressuscitado e não a imagem de um chefe de Estado”, explicou o Vaticano.

Esta reforma está alinhada com a visão reformista que caracterizou o pontífice latino-americano. Com essas mudanças, ele não apenas reescreve o final do Livro dos Papas, mas também deixa claro seu desejo de que a Igreja avance, mesmo após sua morte, como um farol de espiritualidade e não como um símbolo de poder terreno.

Leia mais: Horas antes da morte, Papa Francisco faz sua última aparição