Mulher de 75 anos morre após ser atacada por pitbull do sobrinho

Uma mulher de 75 anos morreu neste domingo (20) após ser atacada por um cachorro da raça pitbull.

Como detalhado pelo site Metrópoles, o caso ocorreu no município de Barra Mansa, na região sul do Rio de Janeiro.

Segundo informações, ela foi até a casa da irmã, onde ocorreu o ataque. O animal pertencia ao sobrinho, que também vive no local.

A mulher tentou fugir do cachorro e foi levada por ele para fora da casa.

Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No momento do ataque, o dono do animal não estaria em casa.

O caso é investigado pela 90ª Delegacia de Polícia (DP) de Barra Mansa.

Ainda de acordo com as informações, o pit-bull foi encaminhado para o Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (Cirac) da cidade vizinha de Porto Real.

Com informações do site Metrópoles