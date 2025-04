Morte de Francisco: relembre a visita do Papa ao Santuário de Aparecida, no Brasil

Depois de vários dias internado e um período de recuperação, faleceu nesta segunda-feira (21) o papa Francisco, aos 88 anos. Ele foi o 2º líder mais velho a governar a Igreja Católica em 700 anos.

O papa argentino foi internado em 14 de fevereiro, em Roma, na Itália, para tratar uma bronquite, mas exames revelaram uma pneumonia bilateral.

O religioso teve alta em 23 de março e estava em recuperação. Sua última aparição pública foi no domingo, na bênção de Páscoa.

Visita ao Brasil

Como detalhado pela CNN, o papa Francisco visitou o Brasil em julho de 2013, cerca de quatro meses após ser alçado pontífice. A passagem do líder da Igreja Católica pelo território brasileiro foi marcada por reflexões sobre o contexto da época.

Francisco iniciou sua primeira visita ao país, no Rio de Janeiro, no dia 22 de julho de 2013. Ele foi recebido pela então presidenta Dilma Rousseff, marcando o início de sua participação na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Além de eventos na capital fluminense, ele também esteve em São Paulo, onde visitou o Santuário de Aparecida.

A visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida incluiu uma missa e bênçãos aos mais de 200 mil fiéis.

O papa também se reuniu com religiosos da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e com o Celam (Conselho Episcopal Latino-Americano). Relembre:

Mensagem do Santuário Nacional de Aparecida

O Santuário Nacional de Aparecida compartilhou uma mensagem especial nas redes sociais em virtude do falecimento do Papa Franscisco. Confira:

“Que Maria o conduza ao Céu, e o Redentor, em Sua infinita misericórdia, o receba! 🙏🏻Nas palavras do Papa Francisco: “a esperança nunca decepciona!”. E é esse sentimento, junto à fé, que nos dá a certeza de que a morte na Terra é a ressurreição para a vida eterna em Cristo”.

“Nosso querido Santo Padre também viverá para sempre através dos exemplos que deixou durante o pastoreio da Igreja Católica: o olhar acolhedor e misericordioso principalmente aos pequenos e vulneráveis, a expressão alegre e serena, a voz promotora da paz e do cuidado com a Criação e o coração humilde. 🙏🏻Seguiremos rezando por você, Papa Francisco, certos de que também intercederá por nós!“.

Com informações da CNN