Horas antes da morte, Papa Francisco faz sua última aparição

Dois dias após completar um mês de sua alta hospitalar devido a uma pneumonia grave, Papa Francisco veio a falecer nesta segunda-feira, aos 88 anos.

A morte foi confirmada pelo Cardeal Kevin Joseph Farrell, que assumirá a liderança da Igreja até a eleição do próximo pontífice.

“É com profundo pesar que anuncio o falecimento do Papa Francisco às 7h35 de hoje. O Bispo de Roma retornou à casa de seu Pai. Toda a sua vida foi dedicada a servir o Senhor e a sua Igreja, e ele nos ensinou o valor do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, particularmente em favor dos mais pobres e marginalizados”, anunciou.

O pontífice, ainda se recuperando da doença que o manteve hospitalizado por mais de um mês, fez sua última aparição pública neste domingo para a bênção Urbi et Orbi após a missa do Domingo de Páscoa.

Ele deu a bênção da sacada da Basílica de São Pedro poucas horas antes da sua morte. Veja a seguir:

Ele também percorreu a Praça de São Pedro no Papamóvel para cumprimentar os fiéis reunidos ali. Anteriormente, ele se encontrou no Vaticano com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o último líder mundial a se encontrar com ele.

Jorge Bergoglio, que será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, se tornou o primeiro papa jesuíta latino-americano da história em 13 de março de 2013 e, com a mudança de nome, prestou homenagem a São Francisco de Assis, padroeiro dos pobres e da vida austera e simples.

Ele também chegou ao poder como um papa reformista e conseguiu mudar algumas coisas dentro da Igreja, mas enfrentou notável oposição interna e alguns fracassos.