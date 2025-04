Pit bull invade quintal, ataca outro cão e deixa família em pânico

(Reprodução Redes Sociais - Tribuna do Interior)

Um cachorro da raça pitbull atacou outro cão menor, um pinscher, após invadir o quintal de uma residência vizinha, nesta semana, no município de Campo Mourão (PR).

Como detalhado pelo site Tribuna do Interior, a tutora do animal vítima e sua filha por pouco também não foram atacadas ao tentar conter o pitbull. O cãozinho ficou gravemente ferido.

Segundo informações, o cão estava no quintal quando o outro cachorro invadiu o local e passou a atacá-lo violentamente.

“Ficou uma cena de guerra aqui. Muito sangue nas paredes e no chão”, relatou a família.

Os moradores fizeram de tudo na tentativa de afastar o pitbull: quebraram vassoura, um rodo, jogaram capacete e até utensílios de cozinha no cão, no entanto, nada funcionou.

A família revelou que o ataque só cessou com a ajuda de vizinhos.

O pinscher foi socorrido e levado, com ferimentos, a uma clínica veterinária para receber cuidados.

Ainda de acordo com as informações, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local, onde foi feito um boletim de ocorrência.

Com informações do site Tribuna do Interior.

