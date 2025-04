VÍDEO: Resgatam cadela com região genital machucada na cama de homem

Em Campo Bom, no Vale do Sinos, a polícia resgatou uma cadela da cama de um homem com a região genital visivelmente inchada.

De acordo com o portal de notícias Terra, o acusado de 58 anos foi preso em flagrante sob suspeita de maus-tratos e abuso sexual contra o animal.

Vizinhos denunciaram à Polícia Civil que o animal emitia sons estranhos e estava sempre trancado dentro de casa. O ambiente da residência era insalubre, com forte odor e acúmulo de resíduos.

A cadela foi levada para atendimento veterinário de urgência e o laudo clínico confirmou múltiplas lesões compatíveis com maus-tratos, incluindo ferimentos que indicam violência sexual.

Apesar da gravidade do caso, o homem foi liberado após audiência de custódia, de acordo com os trâmites legais. A Polícia Civil seguirá investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do crime e avaliar novas medidas.

Veja o momento do resgate: