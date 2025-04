Vídeo flagra momento em que patrão dá tapa no rosto de funcionário de loja durante discussão

Um empresário agrediu um funcionário, de 31 anos, com um tapa no rosto durante uma discussão em uma loja de vendas de extintores.

Como detalhado pelo site G1, a agressão ocorreu em Sorriso, a 420 km de Cuiabá (MT).

O caso foi filmado pela própria vítima, no início do mês, mas o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais recentemente.

Um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado na Polícia Civil da cidade.

No registro, é possível ver o momento em que o patrão se aproxima com uma caixa de papelão na mão, enquanto a vítima diz: “Vou filmar o aqui o mal educado”.

Em seguida, o empresário solta a caixa e defere o tapa no rosto do trabalhador.

Após a agressão, o patrão é alertado por outros colaboradores do local.

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado, mas ainda depende da representação da vítima para seguir com a investigação. Confira o flagrante:

Com informações do site G1