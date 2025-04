Mãe se joga na frente para proteger filho de ataque de criminosos e acaba sendo baleada

Uma mãe foi baleada dentro de casa ao tentar proteger o próprio filho de um ataque de criminosos em Pernambuco.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Diário de Pernambuco, o crime aconteceu na noite de terça (8), em Igarassu.

Mesmo com a iniciativa da mãe, o rapaz de 21 anos acabou sendo executado com tiros.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio, além da tentativa de assassinato sofrida pela mãe.

O jovem e a mulher, mãe e filho, de acordo com relatos, estavam em sua casa quando desconhecidos invadiram o local.

Portando arma de fogo, e realizaram disparos contra a vítima fatal, e a mãe ao presenciar a cena, tentou impedir, também sendo alvejada.

Ainda de acordo com as informações, os autores fugiram após a ação e diligências seguem até o esclarecimento do fato. A mulher foi levada para uma unidade hospitalar.

Com informações do site Diário de Pernambuco