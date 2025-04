Vídeo flagra momento em que mãe ‘foge e deixa’ bebê de 1 ano no meio de tiroteio

Em um momento terror, uma bebê de apenas 1 ano escapou ilesa de um tiroteio que aconteceu na porta de sua casa, na cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba.

Como detalhado pelo site Tribuna do Nordeste, o pai da criança foi atingido por três tiros na perna, mas a pequena, que estava bem perto e que ficou no meio dos disparos, não sofreu nenhum arranhão.

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma moto chegaram em frente à casa da família e começaram a atirar.

Os disparos atingiram o homem na perna, mas a criança, que estava na calçada, ficou ilesa.

Após o tiroteio, uma mulher, que seria a mãe da bebê, correu para pegar a criança e saí do local.

Como detalhado pela reportagem, o susto impressionante aconteceu no mês passado e continua repercutindo nas redes sociais, deixando os usuários perplexos.

Ainda de acordo com as informações, a polícia está investigando o caso. Confira o flagrante:

