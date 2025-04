Mãe tenta matar filho deficiente com dose alta de insulina

Uma mulher de 56 anos tentou matar o próprio filho deficiente, de 37 anos, com insulina nesta semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pela TV Band, o crime ocorreu na Rua Sargento Tertuliano Santos Araújo, no bairro Jardim São Judas Tadeu, em São José dos Campos (SP).

Segundo as informações, ela teria aplicado várias doses no filho com o objetivo de provocar uma hipoglicemia.

No entanto, uma familiar chegou ao local durante a situação e acabou chamando as autoridades, inclusive o socorro médico.

Agora, mãe e filho seguem internados, já que a mulher também tomou medicamentos em excesso.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil investiga o caso e aguarda a liberação de laudos.

Com informações da TV BAND