Secretário da Juventude e assessor são exonerados após denúncia de abuso sexual contra trabalhadora

O secretário municipal de Juventude do Pará, Halisson Pinheiro, e o assessor especial Ricardo Macedo Delmiro, foram exonerados após denúncias de abuso sexual.

A decisão tomada pelo prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (PSD), foi anunciada no Diário Oficial do Município. O gestor usou as redes sociais para afirmar que esse tipo de conduta no ambiente de trabalho não será tolerado.

De acordo com o portal de notícias AC 24 horas, o caso envolve uma servidora pública, que registrou boletim de ocorrência relatando os fatos e solicitou sua transferência de setor. Detalhes apontam que o crime teria ocorrido em um motel da cidade e envolvido outras pessoas, mas a Polícia Civil ainda não se manifestou oficialmente sobre a investigação.

Além das exonerações, outros servidores foram afastados e poderão ser desligados caso surjam novos elementos que justifiquem a responsabilização.

A prefeitura afirma que a vítima já recebe suporte e acolhimento.

