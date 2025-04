Criança confessa violência sexual sofrida pelo padrasto em “Caixinha do Proerd” da escola

Uma menina aluna do 5º ano do Ensino Fundamental de Curitiba, entregou dois bilhetes relatando abusos sofridos pelo padrasto durante uma aula do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

De acordo com o portal de notícias Bem Paraná, os relatos foram entregues à policial instrutora do programa e a criança foi acolhida para que a gravidade da situação fosse avaliada e os encaminhamentos necessários para sua proteção garantidos.

A aula do PROERD, que utiliza dinâmicas como a “Caixinha do Proerd” para promover diálogo e confiança entre os alunos e os policiais, criou o ambiente seguro para que a menor se sentisse confiante em relatar os abusos.

Em papeis, ela escreveu a violência e abuso sexual que sofria por parte do padrasto, incluindo agressões físicas contra ela e sua mãe, uso de drogas pelo agressor e tentativas de abuso em momentos em que era deixada sozinha com ele.

Os bilhetes da aula foram lidos pela policial instrutora e a aluna encaminhada para uma sala separada, seguindo os protocolos de atendimento sensível e discreto.

A criança confirmou os abusos e relatou que já havia informado a mãe, mas nenhuma medida foi tomada. A policial se colocou à disposição da menor, garantindo que providências seriam tomadas.

Após a direção da escola ser informada, foi realizado o Boletim de Ocorrência e o caso segue em sigilo.

A menor está sob medida protetiva para garantir não retorne ao lar onde reside o abusador.

