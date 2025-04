Ameaçada de morte, vítima desiste de denunciar marido mesmo após filho defendê-la de agressões

Em mais um caso de violência familiar, uma mulher de 39 anos foi agredida pelo próprio marido, na noite desta quarta-feira (02), no município de Apucarana (PR).

Como detalhado pelo site TNOnline, o filho menor de idade da vítima entrou na frente da mãe para tentar parar as agressões.

Conforme relato da mulher, ela chegou em casa do trabalho e começou a ser xingada pelo companheiro que não estava no local, por meio de mensagens e ligações de vídeo.

Ao chegar na residência, o agressor provocou uma nova briga e afirmou que “ela não cuidava das crianças”

Então, a vítima foi agredida com um soco na cabeça e um tapa no rosto. Nesse momento, o menino tentou defender a mãe.

O suspeito também ameaçou a esposa, dizendo: “Vou quebrar seu pescoço e já acabar com tudo”.

Ao ser questionada pela Polícia, que esteve no local, ela afirmou que essa não seria a primeira vez. No entanto, não foi esclarecido se a criança também ficou ferida.

Ainda de acordo com as informações, o casal foi levado para a 17ª Subdivisão Policial. No final da ocorrência, ela decidiu não representar contra o autor do crime.

Com informações do site TNOnline