Mãe que vendeu filha bebê para pagar curso afirma sofrer de transtornos mentais e estar arrependida

A mãe da bebê de 27 dias, que foi presa tentar vender a própria filha para uma empresária, declarou à polícia que sofre com transtornos mentais.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, ela foi detida em Goiânia (GO) juntamente com outras três pessoas suspeitas.

“Eu tenho alto conhecimento sobre os meus transtornos, entendeu? E sei o que acontece quando estou no meu esgotamento físico”, afirmou a mãe.

A mãe declarou que o dinheiro da venda seria usado para pagar um curso. No entanto, já se arrependeu do crime e afirmou que conseguiria cuidar da filha se não tomasse um remédio durante a noite.

A mulher também afirmou que chegou a ser internada várias vezes, para tratar uma síndrome que sofrer.

Segundo as investigações da Polícia Civil, uma empresária estava negociando a compra da criança com uma funcionária que morava com a mãe e o padrasto da bebê, que também participou do crime, ajudando a intermediar a venda.

Os quatro foram presos no domingo (30), mas todos foram liberados após audiência de custódia.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, após o ocorrido, a criança foi entregue para o Conselho Tutelar e encaminhada para um abrigo.

Com informações do site G1