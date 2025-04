Mãe da criança assassinada revela comportamento de pai que jogou filho da ponte

Novos detalhes das investigações da morte de Théo Ricardo Ferreira Felber, menino de 5 anos que foi jogado de uma ponte pelo próprio pai, são revelados.

De acordo com o portal de notícias Ric, apesar de Abigal Luisa Ferreira Felber, mãe de Théo e ex-esposa do acusado Tiago Ricardo Felber, alegar que o ex se descontrolava e era violento, ela não acreditou nas mensagens que diziam que seu filho estava morto.

Tiago enviou mensagens de áudio para ela e familiares confessando o assassinato e chamando o ato de “loucurinha”.

“Viu guria, seja forte. Fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu atirei o Theo abaixo da ponte agora”, dizia na gravação.

A mãe de Théo disse que considerava Tiago um bom pai. Ela também disse que só ficou sabendo que era ameaçada após o filho ser jogado da ponte pelo pai, e que os demais familiares não acreditavam nas palavras do ex-companheiro e por isso não a alertaram.

Théo foi asfixiado pelo pai um dia antes do crime e recuperou a consciência. Imagens de câmeras de segurança, mostram que ele foi jogado vivo da ponte. Entretanto, a polícia ainda não sabe se o menino morreu afogado ou devido à queda.

Atualmente, Thiago foi transferido para uma penitenciária mantida em sigilo, pois sua defesa alegou que ele sofreu agressões de policiais e agentes penitenciários na antiga prisão em que estava.

