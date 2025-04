Líder espiritual é acusado de estupro durante ritual e preso

Um homem de 78 anos foi preso em flagrante denunciado por abuso sexual contra duas vítimas em Extrema, Minas Gerais.

De acordo com o portal de notícias ND Mais, o crime ocorreu durante um ritual espiritual, no qual as mulheres, de 22 e 23 anos, foram orientadas a fechar os olhos e mentalizar “coisas boas”. Nesse momento, ele teria cometido os abusos.

As duas mulheres, de 22 e 23 anos, relataram à Polícia Civil que procuraram o homem pelo seu grande reconhecimento na realização de sessões espirituais. Durante o ritual, o curandeiro pediu que as vítimas fechassem os olhos e mentalizassem “coisas boas”. Nesse momento, ele o líder espiritual teria cometido os abusos.

Segundo a Polícia Civil, as jovens procuraram o homem pelo seu grande reconhecimento na realização de sessões espirituais, como o benzimento.

O delegado Lúcio Carmo dos Santos, informou que o idoso deve responder por estupro em desfavor de duas mulheres e que mais pessoas pode ter sido vítimas dele.

No momento da prisão, os policiais encontraram uma espingarda sem registro na residência do acusado e ele já possuía passagens por porte ilegal de arma de fogo.

