Vizinhos tentam linchar homem acusado de agredir e rasgar roupas da companheira

Um grupo de vizinhos do bairro Santa Josefa, em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, tentou linchar um homem na madrugada desta terça-feira (1).

De acordo com o portal de notícias Diário do Vale, o suspeito foi acusado de violência doméstica. Populares denunciaram que ele agrediu a companheira e chegou a rasgar suas roupas.

A Polícia Militar chegou para conter a situação, mas a revolta da população aumentou e um tumulto foi gerado. Os policiais utilizaram a força para impedir agressões ao suspeito e o incidente foi controlado.

O acusado foi autuado conforme a Lei Maria da Penha e, após a realização do boletim de ocorrência, levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis para exame de corpo de delito.

O homem está preso à disposição da Justiça.

