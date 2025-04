Filho suspeito de matar o pai a tiros enquanto saía de bar é preso pela Polícia

A Polícia Militar prendeu o suspeito de matar o pai a tiros na noite dessa segunda-feira (31), em Montes Claros, Minas Gerais.

Como detalhado pelo site G1, o crime foi cometido quando a vítima saía de um bar no Centro da cidade.

De acordo com a PM, a vítima, de 49 anos, e a companheira estavam saindo do estabelecimento quando foram surpreendidos pelo filho dele, de 29 anos, que começou a disparar contra o pai.

Segundo o Samu, o homem foi encontrado com várias perfurações na região do peito. A morte foi confirmada pela equipe ainda no local do crime.

Uma testemunha contou que a companheira da vítima conseguiu escapar do ataque ao deitar próximo ao carro e não se feriu

Após rastreamento, o suspeito do assassinato foi localizado em um hotel e conduzido para a delegacia da cidade.

Ainda de acordo com as informações, a motivação do crime não foi esclarecida.