Filho mata o próprio pai a tiros e polícia aponta motivação financeira

O empresário Walas Rodrigues de Souza, de 49 anos, foi morto a tiros, na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, na noite de segunda-feira (31).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o autor dos disparos foi o próprio filho de Walas, Bruno Gonçalves de Souza, de 29 anos, que confessou o homicídio e está preso.

Como detalhado pelo site Estado de Minas, o homicídio foi motivado por desavenças entre pai e filho, por questões financeiras.

Walas foi atingido na região do tórax, quando saía de um bar, e morreu no local. A companheira dele testemunhou o crime e não foi atingida pelos tiros. O assassino confesso fugiu em seguida.

Após o crime, uma equipe da Polícia Militar foi até o hotel, onde o suspeito havia se escondido. O rapaz não resistiu à prisão e confessou o crime.

Segundo o relato, Bruno confessou que teve uma desavença com pai por causa de uma empresa de produção de polietileno, na qual ambos eram sócios.

Ainda de acordo com as informações, a alegação do suspeito foi que, após o fechamento da firma, ele passou a enfrentar dificuldades financeiras e culpou o pai pela situação, o que o levou a cometer o homicídio.

Com informações do site Estado de Minas