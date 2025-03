Homem é preso com coroa de flores roubada de funerária e justificativa chama a atenção

Um caso policial chamou a atenção e chegou a comover Novo Progresso, no Maranhão, durante o fim de semana.

De acordo com a Folha do Progresso, na manhã do último domingo (30) na Funerária Santa Maria, um homem furtou uma coroa de flores e fugiu. No entanto, logo o proprietário da funerária notou a falta do arranjo floral e conseguiu localizar o suspeito nas imediações.

Andando com a coroa nas mãos, a polícia levou imediatamente o suspeito para a delegacia, onde ele confessou que furtou a coroa para colocá-la no túmulo de sua mãe.

A Polícia Civil investiga o caso, e o suspeito segue detido à disposição da Justiça.

