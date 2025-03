Filha descobre que irmã tentava envenenar a mãe por detalhe estranho na comida

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante no fim de semana após tentar matar a própria mãe envenenada em Porto Velho.

De acordo com o Jornal Inforondônia, a acusada colocou veneno de rato misturado com cuscuz após uma discussão com a mãe na noite anterior.

A Polícia Militar apontou que a tentativa de homicídio foi descoberta pela irmã da suspeita, que percebeu pequenas pedras rosa misturadas ao alimento e impediu que fosse consumido. As “pedras” eram, na verdade, veneno de rato.

O crime pode ter sido motivado por um desentendimento que aconteceu quando a mãe pediu que a filha lavasse a louça, mas apontou que a tarefa não foi bem realizado.

Em depoimento aos policiais, a suspeita confessou que havia colocado o veneno no cuscuz com o objetivo de “dar um fim” na mãe. A investigação aponta que o crime foi planejado há dias e viu finalmente a oportunidade de executá-lo.

A suspeita foi presa em flagrante após a confissão e deve responder pelo crime de feminicídio. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e a vítima solicitou uma medida protetiva de caráter urgente.

