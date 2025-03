Defesa de homem que jogou filho da ponte alega receber ataques

A investigação para a apuração do caso do pai que confessou jogar o próprio filho de uma ponte continua e a defesa alega que começou a receber ataques.

De acordo com o portal Observador Regional, o advogado criminalista Roberto Leite, que defende Tiago Ricardo Felber, acusado de ter matado a criança em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, denunciou que tem sofrido ataques e ameaças nas redes sociais.

“Tenho sofrido ataques nas redes sociais. Discordância da minha linha de defesa ou da defesa, faz parte, mas xingamentos e ameaças são crimes”, relatou, lamentando o acontecido.

A defesa do homem de 40 anos, que na primeira linha de investigação teve a prisão preventiva decretada após planejar a morte do filho de 5 anos para se vingar da ex-companheira, ressaltou que a Constituição Federal diz que toda pessoa terá o direito de um advogado.

“Eu só estou trabalhando nos direitos constitucionais e processuais do Tiago Felbert. Eu não entrei no mérito de pactuar com o que ele é acusado de fazer, ou não. Só tem uma linha de defesa, uma linha de trabalho e é isso que eu gostaria de esclarecer”, complementou.

O advogado também informou que seu cliente foi transferido de presídio por razões de segurança, sem revelar o novo local. Além disso, houve a petição sobre o relaxamento da prisão, sob alegação de que ele teria sido interrogado sem a presença de um advogado, já foi realizada.

O crime ocorrido na última terça-feira (25), foi motivado porque Tiago não aceitava o fim do seu relacionamento com a mãe da criança em novembro do ano passado.

