‘Com preço de azeite’, valor do óleo de bagaço de oliva gera revolta nas redes sociais

O óleo de bagaço de oliva, conhecido como uma alternativa ao popular azeite, foi alvo de inúmeras críticas nas redes sociais nas últimas semanas.

Como detalhado pelo site G1, consumidores encontrarem o produto à venda por valores próximos aos do azeite tradicional.

A discussão sobre o produto acontece em um cenário de encarecimento mundial do azeite, que acontece há cerca de dois anos.

No Twitter, uma pessoa criticou: “As pessoas descobriram hoje que a indústria alimentícia literalmente aproveita tudo que pode pra lucrar. O que me espanta é custar mais caro que o azeite. Aqui em Paraty o azeite ta R$ 35,90, e esse aí tá R$ 44,90 no preço origial (sem considerar a promoção)”.

Outro escreveu: “O legítimo azeite aqui tá 36,90. Inacreditável isso”.

Uma terceira pessoa escreveu: “A gente faz compras no mercado tendo que tomar cuidado, porque agora só existem versões: gordura hidrogenada com sabor de manteiga, imitação de creme de leite e leite condensado, sabor café, azeite feito de bagaço, etc.”

Diferente entre os dois produtos

Ainda de acordo com as informações, a diferença é que, enquanto o azeite é resultado da primeira extração da polpa da azeitona, o óleo de bagaço é obtido de uma segunda utilização desse material, que busca aproveitar as sobras da anterior. Confira: