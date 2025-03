Barbeiro é baleado em tentativa de assalto e afirma que marmita o salvou

Um barbeiro que foi baleado ao voltar para casa, na sexta-feira (28), na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, afirma que foi salvo por um milagre.

Como detalhado pelo site Jornal Correio, pelas redes sociais, Átila Amorim relatou o episódio e contou que foi salvo de algo pior pela vasilha da marmita, que supostamente absorveu parte do impacto do disparo.

Segundo relato do barbeiro, ele foi vítima de uma tentativa de assalto. “Essa era minha marmita do trabalho, eu estava voltando para casa”, disse em um vídeo.

A esposa de Átila, Gabriela, também usou as redes sociais para falar do episódio.

“Infelizmente vivenciamos um episódio de terror, onde infelizmente meu marido foi atingido por uma bala... Vi de perto a mão de Deus fazendo um milagre, eu poderia também ter sido atingida, mas Deus cuidou de absolutamente tudo”, escreveu.

Ainda de acordo com as informações, a reportagem do Jornal Correio procurou a Polícia Civil para ter mais informações sobre o caso, mas a corporação informou não ter localizado boletim de ocorrência do caso.

Com informações do Jornal Correio