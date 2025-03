Acusado de abusar de mulher surda pede ajuda à polícia após tentativa de linchamento

Um homem sofreu tentativa de linchamento em Manaus último domingo (30), após ser acusado de abusar de uma mulher pessoa com deficiência auditiva.

De acordo com o portal de notícias D24am, Melque Miranda Cordeiro, de 26 anos, foi espancado por populares depois de ter invadido uma casa e passado a mão nas partes íntimas de uma mulher que estava com seu filho de apenas 11 anos.

Ao presenciar o crime, a criança procurou o pai e relatou que o suspeito fugiu. No entanto, ele não foi muito longe e acabou sendo alcançado por moradores da área e agredido.

O homem tentou se esconder na quitinete onde a vítima mora e depois pulou o muro para o terreno ao lado da quitinete. A equipe policial fez busca no local e escutou o acusado pedindo ajuda.

O homem foi hospitalizado com cortes de arma branca, no braço direito e na cabeça. Já a vítima acompanhada do marido foi até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar boletim de ocorrência. Suspeito deve responder por Importunação Sexual (art.215).

