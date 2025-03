Novo áudio de pai que jogou filho da ponte é revelado

A investigação sobre a morte do menino Theo Ricardo Ferreira Felber, de 5 anos, que foi jogado de uma ponte pelo próprio pai, continua em andamento.

ANÚNCIO

O caso ocorreu em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Tiago Ricardo Felber, pai da criança, foi preso ao confessar a autoria do crime. Ele foi transferido do Presídio Estadual de São Gabriel para outra unidade de detenção que não foi revelada.

Em um áudio obtido pela investigação e revelado, Tiago enviou uma mensagem a um familiar informando o que havia feito com o filho.

“Viu guria, seja forte. Fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu atirei o Theo abaixo da ponte agora”, diz na gravação.

De acordo com o portal Observador Regional, além da mensagem enviada à ex-mulher, Felber fez contato com um familiar logo após o crime.

“Avisa ela (mãe da criança) que eu fiz uma bobagem. Matei o Théo agora, ao meio-dia, numa ponte. Ela não está me atendendo”, diz, com um tom de voz tranquilo.

A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda laudos periciais para esclarecer todos os detalhes do crime.

ANÚNCIO

A mãe de Theo, que estava separada desde novembro, prestou depoimento à polícia e relatou que ele apresentava sinais de descontrole quando era contrariado. O crime foi motivado porque Tiago não aceitava o fim do relacionamento.

Leia mais detalhes:

Pai que jogou filho da ponte enviou áudio após crime debochando da mãe da criança

Pai confessa que jogou filho da ponte e revela o motivo de decidir matar a criança