Homem mente que sente saudade do filho para estuprar a ex-esposa

Um caso de abuso chocou Santa Fé, em Goiânia esta semana. Um homem de 26 anos foi preso após abusar da ex-companheira na frente do filho e do irmão dela

De acordo com o Jornal Populacional, fazia apenas 7 dias que o homem tinha deixado a prisão, após ter sido detido por não pagar pensão alimentícia. O crime foi motivado porque ele não aceitava o fim da relação.

Para encontrar com a vítima, ele fingiu que estava com saudade do filho e teve acesso à residência. Assim que a jovem abriu o portão, o suspeito a dominou e empurrou para um cômodo nos fundos da casa, onde a estuprou na frente do filho e do irmão dela que é menor de idade e estava no local.

A mulher contou ainda que o ex-companheiro estava revoltado por ter sido preso e chegou a ameaçá-la de morte antes do crime.

Um vizinho, ao ouvir os gritos da jovem, ligou para a mãe da vítima, que estava no trabalho. Quando chegou no local, a mãe encontrou a filha abalada.

Policiais Militares chegaram e identificaram que o suspeito havia se escondido na casa dos pais, onde foi efetuada a prisão em flagrante. O caso será investigado.

