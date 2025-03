Pai que jogou filho da ponte enviou áudio após crime debochando da mãe da criança

A investigação sobre a morte do menino Theo Ricardo Ferreira Felber, de 5 anos, que foi jogado de uma ponte pelo próprio pai, continua em andamento. O caso ocorreu esta semana em São Gabriel, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o portal 1 News, Tiago Ricardo Felber, pai da criança, confessou a autoria em depoimento à polícia e chegou a debochar da mãe do menino.

Em um áudio obtido pela investigação, Tiago enviou uma mensagem a um familiar informando o que havia feito com o filho.

“Viu guria, seja forte. Fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu atirei o Theo abaixo da ponte agora”, diz na gravação.

O material está sendo periciado pelos investigadores e o acusado está preso temporariamente no Presídio Estadual de São Gabriel.

A defesa de Tiago alega que ele está sendo mantido preso sem o devido processo legal. Os advogados argumentam que o suspeito prestou depoimento sem a presença de um defensor e que laudos importantes, como o da necropsia, ainda não foram incluídos no inquérito.

A mãe de Theo, que estava separada de Tiago desde novembro, prestou depoimento à polícia e relatou que ele apresentava sinais de descontrole quando era contrariado. A investigação segue para determinar os detalhes do crime e se o homicídio foi premeditado.

Em conversa com a polícia, o homem apontou que primeiro pensou em atentar contra a vida da mãe da criança e planejou o crime por meses por não aceitar o término do casamento. No entanto, ao buscar o filho no fim de semana para passear, os planos mudaram.

Ele confessou que na noite anterior ao crime, tentou esganar a criança, mas o menino recuperou os sinais vitais. Então, no dia seguinte, ele colocou o filho em uma bicicleta e o arremessou de uma ponte diretamente ao rio.

