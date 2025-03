Pai é preso suspeito de matar filhas gémeas e enterrar corpos por “querer um menino”

Um homem foi preso pela polícia indiana, suspeito de ter matado as duas filhas gêmeas de cinco meses, no estado do Rajastão.

Como detalhado pelo site The New Indian Express, as autoridades locais revelaram nesta semana que o pai enterrou as meninas depois de cometer o crime.

Segundo a investigação, o suspeito e a mãe das vítimas teriam discutido na noite do crime, dia 20 de março, uma vez que ele queria um filho homem.

Depois da discussão entre o casal, o suspeito espancou a mulher e atacou as filhas.

Os corpos das duas meninas foram encontrados um dia depois, em um terreno baldio, cobertos por pedras e arbustos, a cerca de 7 quilômetros da casa onde viviam.

Além das gêmeas, o casal ainda tinha uma filha de cinco anos.

Ainda de acordo com as informações, o caso seguirá em investigação pela polícia local.

Com informações do site The New Indian Express