Mãe de Daniel Alves comemora e agradece a Deus após Justiça da Espanha absolver ex-jogador

Daniel Alves no banco dos réus

Maria Lúcia Alves, mãe do ex-jogador Daniel Alves, usou as redes sociais nesta sexta-feira (28) para comemorar a decisão da Justiça da Espanha de absolver o filho.

Como detalhado pelo site G1, o ex-futebolista havia sido condenado por estupro e já estava em liberdade desde o ano passado, quando a Justiça aceitou um recurso da defesa.

“Obrigado, meu Deus, por tudo. Glória a Deus, toda honra e glória a Ti, Senhor”, escreveu no Instagram.

Em decisão unânime, a Justiça decidiu anular a sentença que havia condenado o ex-atleta a 4 anos e 6 meses por ter estuprado uma jovem em uma discoteca em Barcelona, na Espanha.

Alves, foi preso em janeiro de 2023 e ficou mais de um ano atrás das grades aguardando julgamento, pagou 1 milhão de euros por sua liberdade provisória e agora fica totalmente em liberdade.

Ainda de acordo com as informações, a Justiça entendeu que houve “imprecisões” na sentença anterior e “falta de fiabilidade do depoimento” da vítima.

