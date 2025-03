Criminosos fazem live com mãe e filhos sequestrados; BOPE foi acionado

Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) conseguiram libertar a mãe e os dois filhos que estavam sendo mantidos reféns por dois homens. Os criminosos forma presos.

De acordo com o portal de notícias A Tarde, a família que era mantida sob a mira de armas foi encontrada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

As crianças e a mãe foram mantidos reféns por quase duas horas e a ação foi transmitida em tempo real por uma rede social.

Sob anonimato, uma moradora do bairro contou que um dos criminosos é conhecido na região como “Da Índia” e seri o líder do tráfico de drogas do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida do Capiarara.

“O negócio aqui, não está fácil, não. A gente não pode nem falar mais nada por telefone. Eles estão na maior ousadia. Tomam os celulares dos moradores para olhar o que estão fazendo. É brincadeira?”, questionou outro morador.

