Mulher e neta são encontradas mortas e homem sofre tentativa de linchamento após especulações nas redes sociais

A Polícia Civil do Paraná afirmou que especulações nas redes sociais sobre o caso da mulher e da neta mortas, no município de Jataizinho, estão atrapalhando as investigações sobre o crime brutal.

Como detalhado pelo site RIC, um homem já sofreu uma tentativa de linchamento, porque a população acreditava que ele seria o responsável pelo duplo homicídio.

A vítima, alvo do linchamento, nesta quarta-feira, precisou de atendimento médico. No entanto, não há detalhes sobre o estado de saúde do homem, nem se alguém foi detido pela polícia no episódio.

Atualmente, várias informações e fotos são compartilhadas nas redes, o que tem prejudicado a conclusão do caso, conforme relatado pela Polícia.

Como informado, o assassinato de Ana Carolina Anacleto, de 12 anos, e de Marley Gomes de Almeida, de 53, aconteceu entre a noite de sexta-feira (21) e a noite de sábado.

Uma câmera de segurança próxima ao local flagrou um homem com duas facas nas mãos, na madrugada de sábado (22). Apesar das imagens, o indivíduo ainda não foi identificado.

Na casa não havia sinais de arrombamento. Após o crime brutal, o autor usou o sangue das vítimas para deixar uma mensagem na parede.

Ainda de acordo com as informações, atualmente, a investigação também realiza perícia em alguns celulares de pessoas que podem ter envolvimento.

