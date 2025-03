Mãe é linchada até a morte após boatos falsos de ter matado a filha; bebê de três meses segue desaparecida

A Polícia Civil do Acre investiga o homicídio de Yara Paulino da Silva, de 28 anos, espancada até a morte, no início desta semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site O Globo, a filha mais nova de Yara, Cristina Maria, de apenas 3 meses de idade, estava desaparecida há quase três semanas quando ossos foram encontrados nas imediações da residência da família.

Com isso, a jovem teria sido assassinada após membros de uma facção criminosa tomarem conhecimento de um boato que apontava ela como a responsável pelo desaparecimento da própria filha.

A facção então teria ido até a casa da jovem para tomar satisfação, e ela acabou sendo vítima de uma execução em uma espécie de tribunal do crime, descartando a hipótese de linchamento inicialmente considerada pela PC.

No entanto, a ossada não era humana, mas de um cachorro, como foi constatado pelo Instituto Médico-Legal.

Como relatado, Yara da Silva começou a ser espancada ainda dentro de casa pelos criminosos, munidos de pedaços de paus e outros instrumentos. Ela chegou a tentar escapar, mas morreu no meio da rua. A mulher era mãe de outros dois filhos, que presenciaram o assassinato.

Ainda de acordo com as informações, no momento, a Polícia Civil tenta localizar a filha recém-nascida de Yara, que ainda estaria viva.

ANÚNCIO

Com informações do site O Globo