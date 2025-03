DESAPARECIDA: Pai chora filha que sumiu misteriosamente e pede ajuda

Vanessa Soares, de 24 anos, continua desaparecida em Posse, no Entorno do Distrito Federal (DF). A jovem sumiu misteriosamente em 21 de março, quando seu marido se levantou para ir ao banheiro no meio da noite e notou que ela já não estava mais deitada ao seu lado na cama.

ANÚNCIO

De acordo com o G1, o pai da vendedora, Manoel Motta gravou um vídeo fazendo um apelo para caso alguém a tenha visto e possa avisar a família.

“Nós estamos sofrendo muito. Está muito difícil, muito difícil. Onde você estiver, Vanessa, se você tiver, minha filha, a oportunidade de assistir esse vídeo, dê notícia para nós. Nós te amamos, queremos te abraçar”, disse o pai na gravação.

Manoel também agradeceu o empenho da polícia em tentar localizar o paradeiro de Vanessa. Por enquanto, a assessoria da Polícia Civil informou não irá comentar sobre o andamento das investigações.

Leia mais:

Mãe é linchada até a morte após boatos falsos de ter matado a filha; bebê de três meses segue desaparecida

Jovem se descontrola com assassinato da mãe e queima sua casa

Avós e tios são presos suspeitos de matar criança de 2 anos que desapareceu