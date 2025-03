Denúncia no exterior prende pedófilo brasileiro que abusava de adolescente portador de paralisia cerebral

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (27), em Cuiabá, depois que o National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), entidade norte-americana que reporta crimes de abuso sexual infantil detectados em plataformas online, denunciou o pedófilo brasileiro.

De acordo com o Portal Primeira Página, o pedófilo foi preso por produzir e armazenar material pornográfico infantil. Em plataformas como Pinterest, Instagram e Google Photos, ele guardava as imagens de um adolescente de 12 anos, portador de paralisia cerebral, filho da sua namorada.

As investigações apontaram que homem criava as imagens pornográficas se aproveitando de momentos em que a namorada começava a fazer os cuidados pessoais e de higiene do filho.

A prisão foi feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), que deflagrou a segunda fase da Operação Spotlight.

O envolvimento do investigado no crime foi confirmado e ele foi preso em flagrante. As investigações seguem sob sigilo, mas poderão revelar a participação de outros envolvidos ou vítimas ainda não identificadas.

