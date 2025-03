Cena de mãe carregando a filha agonizando pelas ruas causa revolta na população

Uma tragédia gerou comoção e indignação em Água Nova, na região de Pau dos Ferros, no interior do estado do Rio Grande do Norte.

De acordo com o portal de notícias Grande Ponto, Kailane Victoria de Oliveira, de apenas 10 anos, morreu nos braços da mãe depois de não conseguir atendimento médico a tempo.

Na manhã da última terça-feira (25), a menina que morava na zona rural, começou a passar mal com dores intensas e vômito. A família a levou às pressas para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Água Nova, mas não havia médicos de plantão.

Em seguida, eles foram para a UBS de Carnaubal, localizada a apenas 1 km de distância, mas também não encontraram nenhuma equipe disponível.

Desesperados, eles tentaram atendimento em outras unidades de saúde da região, mas Kailane acabou falecendo enquanto a mãe a carregava em busca de ajuda. A cena revoltou a população, que denuncia a precariedade do sistema de saúde local.

O caso agora é investigado pela Polícia Militar e a Polícia Civil e o corpo de Kailane foi encaminhado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) de Mossoró, onde passará por exames para determinar a causa da morte.

“Ela poderia estar viva se tivesse recebido atendimento. Corremos de um lado para o outro e ninguém para ajudar”, lamentou um dos parentes da vítima.

