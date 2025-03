Pai confessa que jogou filho da ponte e revela o motivo de decidir matar a criança

O município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, está comovido com um crime trágico que ocorreu na última terça-feira (25).

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Rádio Tupancy, um homem de 40 anos foi preso após confessar que jogou o próprio filho de uma ponte sobre o Rio Vacacaí.

Segundo o delegado Daniel Severo, responsável pelo caso, o suspeito admitiu que o crime foi motivado por vingança e não mostrou arrependimento.

Ele decidiu matar o próprio filho por não aceitar o término do relacionamento com a ex-companheira e mãe da criança, ocorrido em novembro do ano passado.

Em conversa com a polícia, ele apontou que primeiro pensou em atentar contra a vida da mãe da criança e planejou o crime por meses. No entanto, ao buscar o filho no fim de semana para passear, os planos mudaram.

O homem confessou que na noite anterior ao crime, tentou esganar a criança, mas o menino recuperou os sinais vitais. Então, no dia seguinte, ele colocou o filho em uma bicicleta e o arremessou de uma ponte diretamente ao rio.

Agora é investigado se a criança morreu ao cair de uma altura de cerca de 10 metros ou por afogamento.

ANÚNCIO

A mãe da criança chegou a registrar uma ocorrência online por conta de danos causados por ele a coisas de casa, mas não deu andamento ao pedido de medida protetiva, pois estava mudando de cidade.

Após o crime, o homem foi almoçar normalmente e só procurou a Delegacia de Polícia da cidade para registrar o caso depois de confessar para a própria irmã e cunhado o que havia feito.

O inquérito segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime, mas o acusado já foi imputado após a confissão.

Leia mais:

Homem condenado por estuprar mulher tem pênis cortado e colocado na boca em funerária

Em intervalo de 3h, mãe e filha morrem após terem sintomas parecidos e buscarem atendimento médico

Caso Vitória: operação acontece agora e três pessoas colaboram

Mãe de adolescente esfaqueia a outra na frente de escola por causa de briga entre as filhas

Imagens motivam confissão de modelo acusado de zoofilia contra cachorro de estimação