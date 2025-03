Jovem se descontrola com assassinato da mãe e queima sua casa

Uma jovem de 22 anos, incendiou a casa onde sua mãe, Claudiane Maria Joventino dos Santos, foi queimada viva pelo companheiro em Maceió.

De acordo com o portal Em Tempo Notícias, a jovem identificada como Anne Santos arrombou a porta do local e ateou fogo, mobilizando 15 militares do Corpo de Bombeiros na madrugada de terça-feira (25).

“Eu agi por impulso. Ele não trabalhava, quem sustentava a casa era minha mãe. Tudo era dela. Não toquei nas coisas dos vizinhos, apenas nas dela, e fiz isso num momento de raiva”, afirmou a jovem, demonstrando arrependimento pelo o que fez no velório da sua mãe.

Claudiane sofreu queimaduras em 70% do corpo após um ataque do companheiro que a manteve em cárcere privado por cerca de 24 horas. Ela foi hospitalizada e lutou por 22 dias, mas não resistiu os ferimentos.

“Ela sofreu várias agressões e, nesse último caso, ele ateou fogo nela. Eu peço justiça, que ele pague pelo que fez. Minha mãe não merecia passar por isso”, lamentou Anne ao reconhecer o relacionamento abusivo que a mãe vivia há quase nove anos.

A vítima havia tentado se separar diversas vezes, mas sempre cedia as chantagens do agressor para retornar ao relacionamento.

O assassino de Claudiane foi preso e a polícia descobriu que ele a agrediu fisicamente, jogou álcool sobre ela antes de atear fogo e impediu seu socorro ao fechar as portas da residência e aumentar o volume do som.

A vítima deixa um filho de apenas 10 anos.

