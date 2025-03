Em intervalo de 3h, mãe e filha morrem após terem sintomas parecidos e buscarem atendimento médico

A morte de mãe e filha gerou pânico entre os moradores de Curitiba, no Paraná, nas últimas 72 horas. Segundo familiares, Vanessa de Almeida, de 37 anos, e Ketllim Sabrina de Almeida Cardozo, de 23, morreram com três horas de diferença, após apresentarem sintomas parecidos.

Segundo os relatos dos familiares, mãe e filha foram internadas com dores, diarreia e vômitos. Vanessa foi levada até uma UPA e chegou a ser transferida para um hospital, onde morreu.

Já Ketllim faleceu em outra Unidade de Pronto Atendimento. Além delas, dois irmãos de Ketllim também começaram a passar mal.

Investigação sobre o que ocorreu

Como detalhado pelo site Banda B, a Prefeitura de Curitiba informou, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que está investigando a morte de mãe e filha. Conforme a nota da SMS, as mortes são tratadas como “ainda sem causa definida”.

Já foram coletados exames para investigação da causa dos óbitos por infecção bacteriana.

As duas crianças de 10 e 13 anos também foram atendidas em hospital pediátrico na cidade e estão internadas para investigação e tratamento.

Ainda de acordo com as informações, a Secretaria está avaliando os demais contatos das duas mulheres, entre familiares e pessoas que conviviam com elas, coletando exames e medicando preventivamente.

Com informações do site Banda B