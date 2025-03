Caso Vitória: operação acontece agora e três pessoas colaboram

Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, passou uma semana desaparecida e foi encontrada sem vida, com sinais de violência, em Cajamar, na Grande São Paulo

A investigação sobre a morte de Vitória Regina de Sousa, adolescente de 17 anos encontrada morta em Cajamar, São Paulo, avança com a conclusão de dois laudos periciais que estão sendo analisados pela polícia.

De acordo com o Correio Braziliense, oito laudos ainda estão em fase de finalização e devem esclarecer aspectos cruciais, como a origem do sangue localizado no banheiro da casa de Maicol Antônio Sales dos Santos, apontado como principal suspeito. Entre eles, uma análise feita em um fio de cabelo encontrado em um carro também é uma prova crucial.

Maicol permanece preso preventivamente após a Justiça acatar o pedido das autoridades. A expectativa é que os exames tragam mais detalhes sobre o que realmente aconteceu nos dias que antecederam a morte da jovem.

Uma operação da Polícia Civil acontece hoje no caso da menina Vitória, que investiga ao menos sete pessoas pela morte da adolescente. Até o momento, três pessoas estão colaborando com as investigações, segundo a Band.